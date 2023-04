Rafael Leao è il protagonista assoluto di Milan-Lecce con la doppietta che ha deciso l'incontro. Al termine della partita, l'attaccante portoghese è intervenuto a Dazn: "La mia settimana? Sì, cerco sempre di fare le cose che ho fatto oggi, anche se non faccio gol fare assist. Cerco di aiutare i miei compagni di squadra. La cosa più importante oggi era vincere, penso che oggi sia stato bello, con queste squadre così è difficile fare gol. Andare negli spogliatoi sull'1-0 tranquilli è stato importante. Era importante vincere oggi e salire in classifica".



IL GOL - "E' bello, ci pensavo anche prima della partita che dovevo fare gol. E' sempre bello fare gol a San Siro davanti a questi tifosi. Finalmente di testa? Dopo l'allenamento facciamo i cross perché Pioli vuole che io segni di testa, dice che con il mio corpo devo fare più gol di testa. Oggi ci sono riuscito, sono contento".



DA OGGI NON SI PUO' PIU' SBAGLIARE - "Stiamo facendo una stagione incredibile in Champions League. Il prossimo anno dobbiamo essere lì a combattere contro le migliori squadre d'Europa. Dobbiamo fare più punti possibili".



I 15 PUNTI RESTITUITI ALLA JUVE - "Noi facciamo il nostro e non guardiamo gli altri. Fa la differenza è chiaro, ma noi pensiamo a fare il nostro lavoro. Oggi ci siamo riusciti e siamo contenti".