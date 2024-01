Il numero 10 delRafaelha concesso una lunga intervista a Sky: di seguito vi riportiamo i passaggi più interessanti delle sue parole."Contro il Verona sono stato capitano è vero, incredibile. Venivo da una settimana un po' così così..la scelta della fascia mi aveva fatto emozionare, fu una decisione della squadra e del mister, ma io mi sento leader anche senza fascia o numero 10, sono sempre io e sarò sempre così, sorrisi e carattere. Sono felice di essere un esempio, vedo Simic che è fortissimo e lo aiuto sempre. Da chi imparo? Il mio idolo da sempre è Cristiano Ronaldo, mi ispiro a lui"."Sì vogliamo vincerla. Ibra l’ha vinta, ci trasmetterà l’esperienza per poterla vincere. Il Milan non l’ha mai vinta. Con tutti i miei compagni sappiamo di avere la responsabilità di poter essere ricordati anche per quello".- "Io penso di sì, sto lavorando tanto e ho fatto bene in questi ultimi anni, abbiamo anche vinto e vogliamo farlo di nuovo. Sono ancora giovane per poter crescere, ci sono giocatori che hanno raggiunto un livello incredibile con il tempo e con esperienza: dico ad esempio Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappè, loro sono di livello mondiale assoluto e mi piace guardarli giocare sempre. La mia top 11 sarebbe un 4-3-3 con in porta Maignan, Cancelo a destra, Theo a sinistra, Thiago Silva centrale con… Van Dijk? No… Ruben Dias. A centrocampo Bellingham, De Bruyne, Modric. E davanti Leao a sinistra, Vinicius a destra e Mbappé centravanti"."Sono molto legato a loro, quando sono arrivato nessuno parlava di me, mentre oggi sono un idolo qui. Questo è grazie ai tifosi, che mi hanno messo pressione ma una buona pressione. Del tipo: 'Dai, muoviti, lo sai fare'".