Doveva andare in scena nel pomeriggio di oggi, ma così non è stato, e con ogni probabilità non sarà: l’incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il padre di Rafael Leao dovrà attendere. Sono ancora da precisare le cause e la natura dell’annullamento/rinvio della riunione, che avrebbe avuto come oggetto alcune proposte in merito al rinnovo del contratto della stella portoghese, in scadenza nel 2024.



TRATTATIVA IN STAND-BY - Tra domanda e offerta ballano circa 2 milioni, con i bonus si proverà ad avvicinarsi alla richiesta di 7, ma la partita si giocherà, quando si giocherà, anche e soprattutto sulla clausola rescissoria, attualmente fissata a 150 milioni ma sull’abbassamento della quale si può far leva per arrivare più facilmente ad un accordo. In ogni caso, ferma restando l'importanza di un'intesa con Leao e famiglia, l'incontro con il padre del giocatore non è decisivo nell'economia dell'accordo, dato che c'è bisogno della presenza dell'avvocato. Chelsea, Psg, Manchester City rimangono alla finestra in attesa di sviluppi.