Alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Europa League all'Olimpico contro la Roma, il numero 10 rossoneroha parlato a MilanTv della sfida: "Io e i miei compagni siamo consapevoli di questa partita: vorrei giocare già adesso, oggi. Ho fiducia, sempre con rispetto della Roma che ha grandi giocatori: ma noi andiamo lì con tutta la forza per vincere la partita""Queste partite qua fanno la differenza i dettagli: loro sono stati più bravi la prima partita e noi quello che non abbiamo fatto bene, lo faremo meglio, più consapevoli e concentrati. L'andata potevamo anche pareggiarla: questa seconda partita andiamo a Roma per vincere"

"Spero di aiutare la mia squadra: se non faccio gol, spero di giocare bene e vincere. Questa è la cosa più importante, andare avanti. Dopo l'andata che non ho fatto tanto bene ero deluso e a Sassuolo volevo dare la risposta giusta. Io sono così, se sbaglio cerco sempre di tornare ancora più forte, imparare dai miei errori: ho fatto bene ma purtroppo non abbiamo vinto. Ho ritrovato fiducia, la gioia di fare bene e di aiutare i miei compagni""Sappiamo che è possibile. Il risultato è 1-0, possiamo ribaltarlo. Dobbiamo cominciare forte, provare a fare gol i primi minuti e poi giocare la partita come una finale".

A Sky Sport: "Giocheremo contro una bella squadra, con grandi giocatori, ma vogliamo passare il turno"."Capitano partite così, abbiamo sbagliato dei dettagli e loro sono stati più forti e più furbi. Domani faremo meglio. Per ribaltarla dobbiamo giocare come sappiamo, l'ambiente sarà caldo. Il nostro obiettivo comunque è vincere l'Europa League"."Ci stanno, mi servono per crescere. Sono giovane. Le cose non devono essere sempre facili, la pressione ci deve essere, parlo per me stesso. Le critiche per me sono una sfida. Sono tranquillo, lavoro con grandi persone e Ibrahimovic è sempre al mio fianco".

"Dopo una sconfitta i primi giorni sono difficili, poi l'ambiente si tranquillizza. Sappiamo cosa sia la maglia del Milan"."La Roma ha giocato bene, quando è arrivato de Rossi sono cambiati e stanno giocando un buon calcio. Abbiamo comunque sbagliato alcuni dettagli. In queste partite sono fondamentali, così come l'atteggiamento".