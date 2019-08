Leo Duarte, neo-acquisto del Milan per la difesa, si è presentato così nella conferenza stampa tenuta al centro sportivo di Milanello: “Sono qui e sono molto felice. Mio padre me ne ha sempre parlato e ora è bello essere qui. Un orgoglio essere qui”.



Sui giocatori ai quali si ispira: “Posso ricordare Juan, con cui ho giocato al Flamengo, e Thiago Silva, ma con le dovute proporzioni. Se riesco ad avere metà del suo successo sarò felice, spero di prendere i suoi punti positivi".



Su Romagnoli: “E' un grande giocatore, quando vedevo le partite il Brasile lo seguivo. Mi sta aiutando molto nella posizione. Spero di adattarmi meglio per dare il mio contributo”.