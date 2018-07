Prima al Milan e poi all’Inter, adesso ancora in rossonero: nella nuova società targata Elliott può esserci spazio anche per Leonardo. Aspettando il verdetto del Tas sull’esclusione dalla prossima edizione dell’Europa League, il Milan si muove sul piano societario. Nel progetto di rilancio che il fondo americano ha previsto per il club c'è l'inserimento di figure internazionali e d'esperienza e al contempo di personaggi che abbiano un legame forte con la storia della società.



RITORNO VICINO - Elliott in questo senso insiste per Leonardo. Il brasiliano sarebbe un connubio di entrambi i profili: cinque anni da calciatore e uno da allenatore in rossonero, dove ha anche ricoperto i ruoli di consulente di mercato, direttore operazioni area tecnica ed emissario in Sudamerica; direttore sportivo anche al PSG. Il fondo americano è convinto di farcela, nonostante il brasiliano coltivi ancora una riserva sul ruolo che avrebbe al Milan. Leonardo, infatti, vorrebbe allenare ancora mentre gli uomini di Paul Singer gli hanno proposto la carica di nuovo direttore tecnico. Leonardo è sempre più vicino al ritorno al Milan nelle vesti di dirigente, con influenza anche sul mercato rossonero.



@AleCosattini