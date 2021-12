: qualche intervento poco sicuro mie primi minuti della partita, non perfetto sulla conclusione insidiosa di Chamberlain.tiene bene contro Manè. Ha personalità e grandi doti atletiche, deve migliorare dal punto di vista tecnico. (dal 18' st Florenzi 5: pronti e via sbaglia due passaggi lunghi e commette un paio di fallo ingenui. Apporto pressoché nullo)pesa, molto, l'errore che regala il gol vittoria a Origi. Una macchia che incide su una prestazione tutto sommato abbastanza buona con il gol che aveva illuso i suoi.partecipa alla dormita collettiva sul gol di Salah. Da capitano poteva dare la carica alla squadra nell'ultima fase della partita ma non vi riesce.: molle, svogliato e anche disordinato dal punto di vista tattico. Si perde la marcatura su Salah e l'egiziano non si fa pregare due volte per rimettere in parità la partita. Quando si alza il livello spesso va in difficoltà.nella prima mezzora fa vedere delle buone geometrie e una grande grinta. Anche lui si spegne troppo rapidamente. (dal 14' st Saelemaekers 6: ha il merito di dare maggiore profondità e vivacità nel finale di gara).Franck, non ci siamo. Si divora due enormi occasioni da gol, rischia il passaggio su Tomori che porta alla rete di Origi. Percentuale di passaggi riusciti bassissima.lucido in fase di possesso e attento a non concedere troppo spazio alle avanzate Tmisikas. Gli manca l'acuto finale ma spesso predica nel deserto.tanto movimento tra le linee ma poco concreto sia nell'ultimo passaggio che nell'andare ad attaccare la porta. Deludente. (dal 14' stprova a dare maggiore verve recuperando dei palloni nella metà campo avversaria).nel primo tempo è quello che approccia meglio alla gara, con determinazione e anche qualità nelle giocate. Scende di tono nella ripresa.80 minuti da spettatore non pagante, sovrastato da Konatè. Qualche buona intuizione nel finale ma è troppo tardi.l'emergenza gli riduce al minimo il margine di manovra, non può fare molto meglio di cosi.praticamente inoperoso per tutto l'arco della partita, si sporca i guantoni in una sola occasione.fa match pari con Krunic, al quale non concede lo spazio per determinare.: sempre sul pezzo, non sbaglia un intervento.annulla Ibrahimovic con una facilità disarmante.: buona spinta lungo la sua corsia di competenza, specialmente nella seconda frazione.ha il merito di propiziare il gol del pari con una conclusione velenosa. Intensità e buona qualità per l'ex Arsenal che convince Klopp.regia spesso scolastica ma efficace.anche in una serata dove cerca di gestirsi si regalala gioia del gol in Champions League. Fenomeno. (dal 18' st Gomez 6,5: entra bene in campo, con personalità): fa tanta fatica da mezzala, sbagliando la misura di qualche cambio gioco. Meglio nel finale quando torna a giocare nei tre davanti.: si accende solo a sprazzi. (dal 18' st Keita 6,5: prezioso nel finale con la sua lucidità nel palleggio)una settimana da ricordare per il possente attaccante belga: gol decisivo in Premier League contro il Wolverhampton e bis questa sera. (dal 35' st Origi s.v): il suo Livepool è una macchina da guerra dove anche le seconde linee sanno cosa devono fare in campo,