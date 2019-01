Una buona notizia. Il Milan avrebbe nel mirino un giocatore francese del Monaco, classe 2000, Leroy Abanda Mfomo. Il diciottenne di origini camerunensi è un difensore di fascia sinistra di corsa devastante, formidabile progressione, eccellente piede abile nel cross. Si è già segnalato nelle nazionali giovanili francesi, ma non è stato mai impiegato nel Monaco, forse anche perchè, nella disastrosa situazione di classifica, i responsabili tecnici hanno considerato un azzardo buttare nella mischia un ragazzo del 2000. Non mi risulta che ci siano stati contatti concreti tra il Milan e il Monaco, ma il difensore piace. E' chiaro che non è Abanda il giocatore che, in breve, potrà aiutare il Milan a diventare competitivo in Campionato o in Europa, ma mi piace sottolineare che questa deve essere la filosofia futura del Club, un giusto mix tra qualche campione e giovani talenti da inserire in un meccanismo collaudato.



Talenti che non costano ancora cifre elevate, ma interessanti prospetti da coltivare. In questo senso, la nuova presenza di Geoffrey Moncada, nello scouting, può rappresentare un plus formidabile per la costruzione di un Club moderno e dinamico. La mia speranza è comunque riposta nell'acquisto, a gennaio, di un grande giocatore. I nomi letti in questi giorni non mi sembra possano colmare il gap con le dirette concorrenti nella lotta per la conquista di un posto in Champions nè possiamo considerarli fondamentali rinforzi per un futuro ad alto respiro. Certo, la oscura presenza della Uefa, sotto l'aspetto di un Torquemada del terzo millennio, potrebbe impedire grandi slanci economici, ma oggi è troppo importante l' approdo in CL a tutti i costi. Sullo yacht d'Europa viaggiano dieci o dodici ospiti di prestigio che indossano un elegante smoking, pasteggiando con aragosta e champagne. Il Milan sulla sua barca a vela, è stanco di guardare invidioso. Oggi chi comanda a casa Milan può comprarne dieci di yacht, e tutta la regione dello Champagne e tutte le sartorie di Saville Row, a Londra. E allora "Aggiungete un posto a tavola" sembrano cantare Paul e Gordon Singer, che vogliono presto un Grande Milan. Se glielo lasciano costruire!