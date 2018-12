Il Milan dovrà operare in profondità sul mercato di gennaio. Ci saranno degli acquisti, almeno due, ma anche qualche dismissione. E, uno dei giocatori più corteggiati della rosa rossonera, è Fabio Borini, il jolly offensivo di Gennaro Gattuso, 11 presenze e 1 gol in stagione, arrivato nell'estate del 2017 dal Sunderland e che ora, a gennaio, può lasciare Milano. E l'Italia.





LA CINA LO TENTA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, un club cinese è fortemente interessato al numero 11 rossonero. Si tratta del Fc Shenzhen: avviati i primi contatti con l'entourage del giocatore, sotto contratto coi rossoneri fino al 2021. Il Milan potrebbe lasciar partire Borini per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.