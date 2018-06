Arianna Ravelli, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così dI alcuni malfunzionamenti in ambito FFP a MN: "Si può dire che il Financial Fair Play ha una serie di cose che funzionano poco. C'è il tema degli sponsor fatti passare come tali e in realtà sono provenienti dalla stessa proprietà. Questo è un modo che usa, ad esempio, il Paris Saint-Germain per non far vedere che è la stessa proprietà che immette soldi all'interno della società. Dovrebbe essere completamente rivisto il FFP, ha smarrito completamente i principi per i quali era stato fondato, ovvero quello di aumentare la concorrenza. Invece ha ottenuto l'effetto contrario, cristallizzando le situazioni di potere. Ciò non significa, sia ben chiaro, che ci sia stato un complotto nei confronti del Milan. Poi un altro conto è stabilire se sia giusto o meno che la UEFA non distingua il proprietario dal club. E questo è tutto un altro tema su cui il dibattito è aperto. I conti del Milan sono migliori di quelli di altri club".