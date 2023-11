Il Milan ha conquistato la sua prima vittoria in questa UEFA Champions League battendo il Paris Saint-Germain a San Siro e uno dei segreti dei rossoneri è stata la prestazione mostruosa di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese, al rientro da titolare, ha dominato a centrocampo e la sua supremazia è confermata dai dati di Opta: contro il PSG, l'ex Chelsea ha percorso 262 metri in possesso palla (migliore del Milan in partita), 183 metri in progressione con il possesso del pallone (migliore del Milan in partita), ha conquistato 3 falli (migliore del Milan in partita), vinto 10 duelli (migliore a pari merito del Milan in partita) e ha completato 5 dribbling (migliore a pari merito del Milan in partita).