Milan, Loftus-Cheek è più forte di Milinkovic-Savic: ecco cosa ne pensa Zola

Tra i grandi protagonisti dell’ottimo momento di forma attraversato dal Milan nelle ultime settimane e certificato dal secco 3-0 al Rennes, nell’andata del play-off di Europa League, c’è indiscutibilmente Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, autore di una doppietta giovedì sera, è già arrivato a quota 7 reti stagionali nella sua prima annata rossonera, complice un avvio di 2024 da urlo con 6 gol nelle ultime 8 partite ufficiali. Tanto da indurre il suo allenatore Stefano Pioli a fare un paragone tanto illustre quanto scomodo con Sergej Milinkovic-Savic, l’ex giocatore della Lazio che nel ruolo di mezzala destra viene visto come un riferimento nell’ultimo quinquennio di Serie A.



GARANTISCE ZOLA - A parlare di questa e della crescita di Loftus-Cheek, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, è Gianfranco Zola, che nella stagione 2018/19 lo allenò al Chelsea da vice di Maurizio Sarri: “Il paragone con Milinkovic-Savic ci sta tutto. Milinkovic resta più forte di testa, va a colpire con più convinzione, ma Ruben ha un altro passo, è ancora più veloce e dinamico”. L’ex campione sardo ha poi aggiunto: E’ un grandissimo giocatore e se trova continuità proteggendosi dagli infortuni è un vero top-player. Uno di quelli che permettono di fare un salto di qualità enorme: rompe gli equilibri, salta l’uomo, fisicamente fortissimo”.



I NUMERI - Loftus-Cheek è arrivato al Milan questa estate per circa 20 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto fino a giugno 2027 per 4 milioni a stagione. Sono 26 le partite disputate sino ad oggi, tra Serie A, Champions League, Coppa Italia ed Europa League ed il suo bottino è di 7 gol e 2 assist.