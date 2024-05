Milan, Lopetegui in stand-by: sale Fonseca, De Zerbi solo senza clausola

Il Milan sa che la scelta del prossimo allenatore non può essere sbagliata, perché l’obiettivo deve essere quella di migliorare l’attuale secondo posto e non accontentarsi di arrivare tra le prime quattro seguendo un pensiero tanto caro al presidente Scaroni. Il prossimo allenatore del Milan deve portare la squadra a un calcio offensivo sì ma più equilibrato, valorizzando l’asset tecnico e con una particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni. Prima di ogni aspetto c’è però quello che più sta a cuore ai tifosi: la vittoria del campionato.

LOPETEGUI IN CALO - Lopetegui è stato travolto, suo malgrado, dall’ondata social dei tifosi rossoneri che hanno preso una posizione netta nei suoi confronti. Le strette di mano con i dirigenti rossoneri di qualche settimana rischiano di rimanere fini a se stesse perché ora il Milan sta valutando con più attenzione delle piste alternative. Va ricordato però che il tecnico spagnolo, nonostante la pole acquisita, era stato avvisato del fatto che ci sarebbero comunque state consultazioni con altri allenatori prima di arrivare a una decisione finale.

LA VERITA' SU CONCEICAO E DE ZERBI Le strette di mano con i dirigenti rossoneri di qualche settimana rischiano di rimanere fini a se stesse perché ora il Milan sta valutando con più attenzione delle piste alternative. Va ricordato però che il tecnico spagnolo, nonostante la pole acquisita, era stato avvisato del fatto che ci sarebbero comunque state consultazioni con altri allenatori prima di arrivare a una decisione finale.



TRA FONSECA E DE ZERBI - La candidatura, anticipata dalla nostra redazione, di Paulo Fonseca è in netta risalita. Resiste anche quella caldeggiata da Ibrahimovic di Van Bommel. Su Roberto De Zerbi il Milan aveva già espresso un totale gradimento nei mesi scorsi ma il discorso clausola rescissoria da 14 milioni non ha ancora permesso l’inizio di una trattativa. Se nei prossimi giorni dovessero presentarsi le condizioni per aggirare questo scoglio economico, allora il Milan sarebbe pronto a fare sul serio. Nel frattempo, però, continua a dialogare con Fonseca.