Un po' di Italia nei dieci nomi dei candidati alla vittoria del trofeo Yashin per il miglior portiere assegnato da L'Equipe. Si tratta del portiere del Milan Mike Maignan che se la vedrà con un'agguerrita concorrenza che vede in lizza per il premio anche Yassine Bounou del Siviglia, Alisson Becker del Liverpool, Thibaut Courtois del Real Madrid, Ederson del Manchester City, Edouard Mendy del Chelsea, Manuel Neuer del Bayern, Jan Oblak dell’Atletico Madrid, Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte e Hugo Lloris del Tottenam