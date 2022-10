Mike Maignan, portiere del Milan, è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2021-22 al Gran Galà del Calcio:



"Quando sono arrivato ho cercato di imparare velocemente la lingua, per aiutare la squadra. Mi è riuscito, riesco ad essere un leader. Dal primo giorno tutti mi hanno fatto sentire a casa mia, società e tifosi unici. Sono un milanista vero".



ASSIST A LEAO - "Mi piace giocare con i piedi, posso farne ancora in futuro".