Ismael Bennacer è stato premiato a Milanello per le sue cento presenze in rossonero. Maldini ha ‘confermato’ indirettamente il rinnovo del contratto imminente del centrocampista algerino: Congratulazioni per le tue 100 presenze in 3 anni. Speriamo - si è augurato il dt rossonero - che ce ne possano essere tante altre, magari anche con qualche trofeo".