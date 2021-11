Paolo Maldini, direttore sportivo del Milan, parla a Sky prima della partita con la Fiorentina.



SULLA NAZIONALE - "Mondiali per ora sfumati? E' un peccato, l'Italia ha dominato il suo girone, ma ha sbagliato due rigori nelle partite decisive. il calcio è così, però noi abbiamo una squadra forte. Abbiamo tutto per andare ai Mondiali".



SU MESSIAS - "Siamo contenti del suo ritorno. E' un giocatore di qualità e noi a volte a partita in corso abbiamo bisogno di qualità".



SU GIROUD - "A Ibra piaceva Giroud. La visione di un giocatore è parziale rispetto ad uno che ha fatto il giocatore e ora ha un ruolo da dirigente".