Paolo Maldini, dirigente del Milan, leggenda rossonera, commenta così il debutto del figlio Daniel, trequartista classe 2000, che ieri ha fatto il suo debutto in Serie A. Queste le parole dello storico numero 3 rossonere al Corriere della Sera: "Il debutto non era preventivato. Non avrebbe dovuto essere convocato, non si era allenato per due giorni, non stava benissimo. Solo all'ultimo è stato aggiunto alla prima squadra".



SULLA GARA - "Non ho avuto modo di commuovermi troppo, ero preso dalla gara. Ora a mente fredda, riconosco che è una grande emozione per me, la mia famiglia e i tifosi che hanno accolto con affetto il suo ingresso".



SULLA PARTITA - "Abbiamo perso un'occasione. Ma ce ne saranno altre. La squadra è in ripresa, ma sappiamo di non aver risolto ogni problema. Festa? Casomai Daniel, io resto a casa".