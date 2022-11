Paolo Maldini e Frederic Massara hanno vinto, al Globe Soccer Awards, il premio come "Best Sporting Director" del 2022. La coppia del Milan ha trionfato davanti al ds del Napoli Cristiano Giuntoli e alla coppia del Liverpool composta da Julian Ward e Michael Edwards.



IL COMMENTO DI MALDINI - "E' un grande onore. Abbiamo una visione comune per molti versi e condividiamo i principi della vita, è semplice lavorare al fianco di Massara", le parole di Paolo Maldini.