Il primo nuovamente lontano dal suoe da quel progetto che aveva provato a portare avanti, che ha riportato il club in Champions League e alla vittoria di uno scudetto che resterà nella memoria per come è arrivato. E ora?imangono gli auguri di colui che per primo ha scelto di credere nelle sue idee eche hanno portato all'addio di Tonali e alla volontà di smantellare il suo progetto sportivo.- Neanche il tempo di far scoccare la mezzanotte che su instagramil primo grande colpo di Maldini dirigente, ha scelto di dedicare una storia all'ormai ex-dirigente.Non sarà né il primo né l'ultimo messaggio d'auguri di oggi, ma fa specie il simbolismo di comeE in 20 giorni il Milan ha già cambiato pelle, ancora poco dal punto di vista delle entrate, molto da quello delle uscite. Dopo l'addio atocca a, colui che doveva rappresentare la "bandiera" del futuro, anche lui sposo dei colori rossoneri anche grazie a Maldini soltanto due anni fa, ha scelto ile i suoi multi-milioni. Il centrocampista dell'Under 21 doveva essere il perno centrale del progetto futuro del Milan che il dirigente aveva in mente e invece dovrebbe esseredell'attuale rosa che potrebbero dire addio non per essere sostituiti con giocatoricome voleva Paolo, ma con giovani talenti già pronti, ma dalle grandi potenzialità. E Maldini? Osserva tutto da lontano, fra USA e Milano, godendosi la famiglia e un riposo impensabile soltanto 20 giorni fa. Per un compleanno sicuramente diverso da quello degli ultimi 5 anni.