Dopo una lunga ed estenuante giornata in sede, il responsabile dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini ha firmato il rinnovo di contratto con il Diavolo per i prossimi due anni (c'è anche l'opzione per il terzo) e all'uscita da Casa Milan ha commentato così l'accordo: "Abbiamo rinnovato, sono felice anche se non si vede. Siamo un po' in ritardo, ma in tempo per programmare un futuro vincente".