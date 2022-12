Bennacer e il Milan sono sempre più vicini all’accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. C’è già una intesa sulla durata che sarà di altri tre anni, fino al 2027. Il centrocampista algerino ha sempre manifestato la sua volontà di rimanere in rossonero e proseguire un’avventura che lo ha fatto crescere come uomo e come calciatore.Due giorni fa è andato in scena il primo summit a casa Milan tra il nuovo agente di Bennacer, Enzo Raiola, e la dirigenza rossonera:Ecco perché l’ottimismo di Maldini e Massara ora è decisamente alto tanto che l’obiettivo è quello di chiudere entro la fine dell’anno con un nuovo incontro già in programma a stretto giro di posta.