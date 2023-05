Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato a Sky poco prima della semifinale di Champions League contro l'Inter:



"Non invidio mai quello che succede ai calciatori dato tutto quel che ho vissuto nella mia carriera, ma avrei voluto essere sul pullman come calciatore oggi. Sono momenti molto rari, ti giochi una semifinale di Champions League e da noi solo Giroud ha questa esperienza. Una sconfitta peserebbe molto, ma il pensiero è opposto. Leao? Non stava bene, poi strappa tanto nelle partite, non era il caso. Speriamo di averlo al ritorno se non contro lo Spezia. Certezza per Inter-Milan? No, non possiamo dirlo".