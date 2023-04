A pochi minuti dal ritorno del quarto di finale di Champions tra Napoli e Milan, Paolo Maldini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono emozioni personali che mi legano a questo stadio, come il primo scudetto o le sfide con Maradona. Ora vivo quelle da dirigente: vincendo la prima gara in casa abbiamo raggiunto un traguardo importante, il percorso che stiamo facendo è motivo di grande orgoglio".

STEP - "Il superamento del turno è propedeutico per crescita del club, bisogna considerare sia la parte economica che quella sportiva. Riuscire ad arrivare tra le prime quattro in Champions dopo 15/16 anni vuol dire alzare il livello; in queste partite bisogna anche testare il livello dei giocatori, per molti è la prima volta in palcoscenici del genere".



STIMOLI - "Da dirigente mi capita spesso di parlare personalmente con giocatori in difficoltà o che affrontano big match come quello di oggi; stavolta però ho osservato molto senza parlare tanto. Abbiamo giocatori come Leao e Theo che vanno stimolati, ma in questo caso non c'è stato bisogno".

- "Arrivare. Dal punto di vista economico e di crescita sportiva è fondamentale riuscire ad arrivare tra le prime quattro in campionato; dopo questa partita dobbiamo essere più concreti in Serie A, anche contro squadre con le quali si possono avere stimoli diversi da quelli di stasera".- La semifinale è un grandissimo traguardo., ma i ragazzi sono giovani. Speriamo di qualificarci per la finale di Youth League. Anche io e Massara saremo presenti".