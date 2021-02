Nel corso dell'intervento pre-partita a Sky, Paolo Maldini si è soffermato sull'esclusione di Alessio Romagnoli: "Sicuramente non è contento, questo è normale. C'è stata rotazione per tutti. Se il Milan ha 17 punti in più rispetto all'anno scorso, lo dobbiamo a chi ha giocato fin qui tutte le partite e Alessio è uno di questi".