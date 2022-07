Una nuova avventura alle porte per. Il classe 2001 è pronto a lasciare il Milan, c’è accordo totale con il Verona che ha superato la concorrenza dello Spezia trovando nei giorni scorsi l’intesa coi rossoneri. Decisivo l’incontro di una settimana fa, come raccontato in esclusiva ( QUI ).- Rispetto agli accordi precedenti però cambia la formula:. Il Milan crede nel ragazzo e non vuole perdere il controllo del cartellino, Paolo sa di avere in casa un talento che potrebbe esplodere presto.- Intanto, Daniel Maldini fa le valigie e va a Verona,: due anni fa il debutto e qualche manciata di minuti qua e là, l’anno scorso Pioli l’ha fatto partire due volte da titolare - una proprio col Verona - facendolo esordire anche in Champions; 13 presenze stagionali e un gol, il primo in Serie A, contro lo Spezia. Ora Daniel Maldini è pronto a lasciare il Milan, il Verona lo aspetta.