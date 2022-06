Un altro giorno sta passando senza che l’annuncio del rinnovo del contratto di Maldini e Massara sia arrivato. Come i lettori di calciomercato.com sanno bene,Le riproponiamo qui sotto, cercando di darci noi stessi una risposta, alla luce di quanto nel frattempo accaduto.Non c’è risposta, solo ipotesi. Che svilupperemo oltre.Sì, la proposta è stata fatta. Prima telefonicamente, poi in modo formale: Maldini ha la bozza dell’accordo in manoLa proposta formale è arrivata attraverso Elliott, in accordo con Cardinale: è stato lui ad anticipare telefonicamente a Maldini i contenuti della bozza.Il presidente Scaroni ha detto a Radio Rai «che Elliott sarà presente nel prossimo CdA con almeno 2 membri», dando l’impressione di non considerarsi “uomo Elliott” e dove l’avverbio “almeno” può significare anche più di 2.Non ci sono risposte, resta per noi l’ipotesi più credibile.L’ha confermato lui stesso in quell’intervista a GR Parlamento.Con la conferma di Maldini, è la cosa che più sta a cuore ai tifosi. Ci risulta che il Milan possa spendere 45 milioni. Nel frattempo ha perso Botman e (quasi) Renato Sanches. L’Uefa può dare un alibi alla proprietà, vedremo qui sotto perché.Ripartiamo proprio da qui, dal budget e dal mercato, dove il Milan è tremendamente fermo, se non in ritardo rispetto alla concorrenza (Inter su tutte). Manca un mese e mezzo per l’avvio del campionato e il tempo per recuperare c’è ancora. Nei prossimi giorni, l’Uefa renderà pubblico il settlement agreement che riguarda una trentina di club europei (4 italiani: Milan, Inter, Juventus e Roma) e non dovrebbero esserci sanzioni pesanti per nessuno.e così i ricavi in costante crescita (di queste ore l’annuncio del nuovo accordo con lo sponsor tecnico, che garantisce 30 milioni a stagione, più del doppio rispetto sia al contratto precedente sia a quanto incassato per esempio dall’Inter). L’Uefa però raccomanderà ai club, nel settlement agreement, di tenere i conti sotto controllo: un assist per la proprietà del Milan, che a fronte dell’eventuale mancato rafforzamento invocato anche da Maldini nell’unica intervista rilasciata dopo lo scudetto, potrà sempre farsi scudo di quanto preteso da Nyon.Arrivati al 29 giugno, anche quelli che per settimane hanno creduto a Casa Milan come al Mulino Bianco, hanno dovuto arrendersi all’evidenza: Maldini e la proprietà erano in disaccordo su tutto:1) durata dell’accordo ed entità dell’ingaggio (Maldini ha mal digerito l’opzione sul terzo anno, con semplice ritocco all’attuale compenso);2) poteri decisionali (Maldini vorrebbe avere a fianco un Ceo che si occupa di conti e non di calcio);3) strategia di mercato: Maldini voleva un difensore forte, Elliott un 10 importante (per questo ha contatto Dybala, scavalcando il management tecnico);4) futuro assetto societario (sapere se Gazidis non resterà oltre il mese di novembre, è motivo di soddisfazione per Maldini; che però vorrebbe sapere chi lo sostituirà).@GianniVisnadi