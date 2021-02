Frederic Massara, ds del Milan, è intervenuto a Dazn prima della gara con lo Spezia: "Le insidie ci sono e non sono nascoste, lo Spezia è una squadra forte e dovremo fornire una grande prestazione".



RINNIVO DONNARUMMA E CALHANOGLU - "È un tema ricorrente, stiamo parlando con i rispettivi agenti. Sia Hakan e Gigio sono molto concentrati sulla squadra, siamo sereni: stiamo lavorando in maniera proficua, siamo fiduciosi, i ragazzi sono molto legati al Milan e cercheremo di lavorare al massimo per arrivare ad un accordo. Anche con Ibrahimovic? Certamente".