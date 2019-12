Frederic Massara, ds del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida tra i rossoneri e l'Atalanta: "Siamo soddisfatti del lavoro del mister, la squadra cresce. Non abbiamo bisogno di ulteriori conferme, ne abbiamo bisogno per la classifica. Oggi è un'occasione difficile, ma che vogliamo cercare di cogliere.



SUL MERCATO - "Matic, Ibrahimovic e Todibo sono alcuni dei nomi che si fanno, cercheremo certamente nel caso in cui ci fosse l'opportunità di cogliere l'occasione di migliorare l'organico. Valuteremo insieme all'allenatore, oggi pensiamo alla partita, ci sarà tempo per definire la strategia".