Soualiho Meité è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. L'intesa definitiva con il Torino è stata raggiunta in mattinata, ora è tutto pronto per i passaggi formali a livello burocratico. In serata, infatti, il centrocampista è atteso in città, mentre domattina svolgerà le visite mediche presso la Clinica La Madonnina di Via Quadronno, per poi effettuare i test a Milanello e mettersi a disposizione di Stefano Pioli.



I DETTAGLI - Il Milan, dunque, trova il tanto sperato rinforzo in mediana: accordo con il Torino raggiunto sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 8-9 miilioni di euro.