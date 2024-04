Milan, Mendes è a Parigi: il PSG punta Leao per il post Mbappé

un' ora fa

Jorge Mendes è arrivato venerdì a Parigi per incontrare la dirigenza del Paris Saint-Germain. Secondo la stampa spagnola, il viaggio dell’agente lusitano ha come principale obiettivo discussioni sul futuro di alcuni giocatori assistiti dalla Gestifute - la scuderia di Mendes - attualmente sotto contratto con il PSG. In Portogallo, però, sembrano avere altre notizie.



Infatti, secondo quanto riferito da O Jogo, Mendes e la dirigenza del PSG parleranno anche di possibili innesti, soprattutto per il settore offensivo dei francesi, chiamati a sostituire Mbappé in estate. Da Lamine Yamal, sedicenne gioiello del Barcellona, a Bernardo Silva e Rafael Leao. Il primo è in rottura con il Manchester City e ha già comunicato la sua intenzione di trasferirsi al Barcellona dalla prossima stagione. Il secondo, fresco di rinnovo di contratto con il Milan, resta un pezzo pregiato del mercato estivo e un obiettivo dei transalpini per il futuro.