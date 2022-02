Junior Messias commenta così parlando a Sky il pareggio del Milan a Salerno:



“Ci è mancata lucidità, siamo rammaricati perché queste partite sono da vincere. Le squadre contro di noi giocano sempre la partita della vita. Sogno scudetto? Sì, ci proveremo fino alla fine così come per la Coppa Italia. Mondiale in Qatar? Non ci penso. Sarà una cosa successiva a quello che faccio al Milan, ora penso solo a fare bene qui, poi se succederà allora sarà bellissimo”.