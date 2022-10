Paolo Maldini, dirigente del Milan, è salito sul palco del Gran Galà del Calcio per ritirare il premio come miglior società della passata stagione:



"È un onore rappresentare questo grande club, che ha fatto la storia del calcio e ha formato tantissimi giocatori. È un club di valore e di valori, anche come uomo è stata una tappa molto importante. Se mi emoziono ancora? Sì, il nostro lavoro, sia da giocatore che da dirigente, è fatto di passione ed è alla base dei nostri successi. Di scelte se ne fanno tutti i giorni, sono legate al futuro del club e di questi ragazzi. A volte ci dimentichiamo che sono ragazzi, io ho avuto i miei figli in rosa e quindi so cosa vuol dire, e ricordo le necessità di un giocatore di vent'anni in certi momenti. Quanti consigli do ai giocatori? Ho la fortuna di poter vedere tutti gli allenamenti, con Massara siamo sempre a contatto con la squadra e cerchiamo d'intervenire giornalmente nella maniera giusta, individuando quelle che sono le necessità. Non c'è un giorno uguale all'altro, è il bello del nostro lavoro. Dove si soffre di più? Dietro la scrivania si soffre da morire, se giochi sfoghi"