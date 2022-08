Intrigo Rafael Leao.I Blues sono molto interessati al gioiello portoghese votato come migliore giocatore dell’ultima stagione in serie A. IMaldini e Massara, dal canto loro, hanno a più riprese ribadito la totale centralità di Leao nel loro progetto tecnico e l’assoluta volontà di non ascoltare offerte.Ad oggi, va sottolineato, il Chelsea non ha presentato alcuna offerta ufficiale e più passano i giorni e meno chances hanno gli inglesi di poter pianificare un assalto concreto al portoghese perché il Milan avrebbe poco tempo per poi trovare un sostituto all’altezza.costringerebbe Massara e Maldini a un confronto con la proprietà. Attenzione però alla seconda partita che si sta giocando con Leao ovvero quella relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il Milan vuole arrivare a un accordo a tutti i costi e sarà la vera cartolina del nuovo patron Cardinale. Ma l’interesse del Chelsea può creare più di un problema anche perché il ragazzo non ha chiuso alla destinazione.di euro rispetto agli 1,5 attuali. E toccherà a Cardinale capire se soddisfare o meno tale richiesta.