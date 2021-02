Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, parla a Radio Sportiva, commentando così le trattative per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: "Tempi sbagliati, possono firmare con chiunque, se si arriverà al prolungamento il Milan pagherà dazio. Ibra a Sanremo? Una roba da scapoli e ammogliati. Il Milan non è un reality show, è un messaggio sbagliatissimo all'interno di un gruppo, distrazioni che poi paghi".