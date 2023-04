Giornata di semifinali di Youth League. Prima che scenda in campo il Milan (contro la Dinamo Zagabria), gli occhi di Moncada e degli altri scout rossoneri presenti a Ginevra, si sono posati su Sporting-Az. Tanti, come prevedibile, gli osservatori per una gara ricca di talenti. Sugli spalti anche Moretti del Torino.