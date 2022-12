Tra le principali priorità del Milan nel mercato di gennaio ci sarà quella di trovare una sistemazione amai impiegato da Pioli nella prima parte di stagione. L’ingaggio da circa 3 milioni di euro è diventato un peso insostenibile per la dirigenza del club di via Aldo Rossi tanto cheDopo aver declinato diverse offerte la scorsa estate, Bakayoko sembra orientato a lasciare Milano nella sessione invernale di calciomercato.. Da verificare la volontà del ragazzo di andare a giocare in Turchia ma le condizioni economiche vantaggiose potrebbero risultare decisive. Il Milan gongola perché andrebbe a risparmiare anche i 15 milioni di euro previsti per il diritto di riscatto dal Chelsea.