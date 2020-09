: si esalta sulla conclusione velenosa di Lepore, legge in ritardo l'errore di Duarte sul gol. Dimostra, nel complesso, una buona affidabilità.: tarantolato, spinge molto lungo la corsia di destra e si toglie la soddisfazione di segnare un grande gol dalla distanza. Un messaggio anche alle voci di mercato. (dal 25' st: desta una buona impressione questo talento pescato dal Lione a parametro zero. Segna un gol bellissimo nel finale. Che sia la sorpresa della stagione?).: in ritardo di condizione, poche tracce delle sue proverbiali accelerazioni. Salva il Milan nel finale su conclusione di Rigoni.: tiene bene botta contro il temibile attaccante Maric. Andrà in prestito all'Ascoli. (dal 38' st).: male, malissimo in occasione della dormita che porta al gol del momentaneo pareggio del Monza. Non sembra essere all'altezza della situazione.: non è ancora al 100% della condizione fisica, soffre il grande ritmo imposto da D'Errico e Armellino. (dal 1' st: conferma una fase di involuzione netta. Potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane).: una buona sgambata per il roccioso centrocampista ivoriano. Si applica con efficacia nelle due fasi senza forzare. (dal 25' st: all'esordio in prima squadra, dimostra buona sicurezza).: quando accelera mette paura agli avversari, ha una velocità supersonica. Ancora un po' acerbo, nel primo tempo si incarta sul più bello fallendo un gol. (dal 25' st: schierato da esterno alto, attacca bene gli spazi).: tanti, troppo errori anche banali. Non entusiasma, unico lampo l'assist a Daniel Maldini in occasione del secondo gol. (dal 25' st: si diverte e diverte nel finale, talento cristallino).: le doti tecniche sono indubbie, si vede da come tocca il pallone. Segna un grande gol, deve lavorare sulla convinzione ed essere meno timido. (dal 25' st: poco sollecitato).: non nella sua migliore versione, si fa valere da regista offensivo. (dal 25' st: un arcobaleno sotto l'incrocio per la sua prima marcatura in prima squadra).: i suoi devono migliorare la condizione fisica ma trae segnali incoraggianti dai giovani.Lamanna 5,5 (dall'1' st Di Gregorio 5,5)Sampirisi 5,5 (dal 26' st Anastasio 6)Paletta 7Bellusci 5 (dal 17' st Scaglia 5,5)D'Errico 6,5 (dal 17' st Barillà 6)Barberis 6 (dal 17' st Fossati 6)Finotto 6,5 (dal 19' st Gliozzi 5,5)Chiricò 5,5 (dall'1' st Machin 6)Armellino 6 (dal 26' st Rigoni 6)Maric 5,5 (dal 26' st Mosti 6)Lepore 6 (dall'1' st Donati 6)All. Brocchi 6