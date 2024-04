Milan, Musah diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

34 minuti fa



Cartellino giallo pesante per Yunus Musah nella sfida tra Juventus e Milan dell'Allianz Stadium, importante scontro per mettere in chiaro chi finirà al 2° posto in campionato. Durante un'azione di gioco, infatti, l'americano ha strattonato Vlahovic al limite dell'area. Interviene l'arbitro Mariani che ammonisce il numero 80 rossonero.



MUSAH SQUALIFICATO - Il centrocampista del Milan era diffidato prima di questa partita e sarà squalificato per la prossima. Musah sarà dunque assente nella partita contro il Genoa, domenica 5 maggio alle 18, valida per la 35esima giornata di Serie A.