Tra i protagonisti dell'Italia Under 20 arrivata alla finale del Mondiale c'è il classe 2003 Tommaso Baldanzi, trequartista che in questa stagione si è conquistato il posto da titolare nell'Empoli di Paolo Zanetti. Il giocatore piace a Napoli, Inter e Milan, ma quello che filtra al momento è la volontà dell'Empoli di tenerlo ancora una stagione per poi valutare il suo futuro nell'estate 2024.