Milan 67, Napoli 66, Inter 63 (con una partita da recuperare, il 27 aprile contro il Bologna). A sette giornate dal termine della Serie A, sarà volata scudetto con tre squadre racchiuse, per ora, in quattro punti. E in caso di parità al traguardo? A decidere la squadra campione d'Italia sarà la classifica avulsa. Vediamo come.



CINQUE PARAMETRI - Presupposto. Per decretare cosa succede in caso di arrivo a pari punti, ci sono cinque parametri. Nell'ordine: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti complessiva, gol segnati e - per ultimo - sorteggio.



CALCOLI SCUDETTO - Se Milan, Napoli e Inter chiudessero con gli stessi punti, a vincere il titolo sarebbe il Milan (la classifica dice Milan a 7, Inter a 5, Napoli a 4). I rossoneri sono in vantaggio anche nei confronti dell'Inter (1-1 il risultato del derby d'andata, 2-1 rossonero al ritorno) , mentre nel confronto con il Napoli a contare sarebbe differenza reti (c'è perfetto equilibrio di risultati, con il successo per 1-0 del Napoli a San Siro e vittoria per 1-0 dei rossoneri nel ritorno al Maradona). E in caso di arrivo alla pari tra Inter e Napoli? Sarebbero i nerazzurri ad aggiudicarsi il titolo, in vantaggio negli scontri diretti (3-2 dei nerazzurri a San Siro, nella partita d'andata, 1-1 nel ritorno al Maradona).