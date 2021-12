Milan-Napoli 0-1: si fa sorprendere sul gol.: nella prima mezz’ora fa tanta fatica a stare dietro ad Elmas, poi gli prende le misure e sfiora il gol con un destro potente che termina di un soffio a lato. Positivo. (),: salva due gol già fatti, ultimo baluardo.: il suo lo fa bene, anticipa spesso Petagna e rilancia l’azione.: qualche buona diagonale e un cross fatto bene per Ibra nel primo tempo. Nel mezzo anche tanta confusione e qualche scelta completamente errata. Ha degli evidenti limiti tattici e tecnici.: si limita al compitìno, non forza mai la giocata.(ci mette agonismo)primo tempo da horror, dove sbaglia tutto, e una buona reazione nella ripresa. Segnerebbe anche il gol del pari ma glielo annullano ingiustamente.: almeno ci prova. Con poca lucidità e qualità nel dribbling. La personalità non manca, anche il tiro da fuori che per poco non regala il gol del pari. (raramente attivo)non azzecca uno stop. Fantasma.(dal 18’ st: un colpo di testa di poco alto. Crea qualche pericolo ed è suo malgrado protagonista sul gol annullato a Kessie): prestazioen da chi l’ha visto? (: regala energia e cambi di passo nel finale): lotta come un leone. Ospina gli nega un gol che era già fatto, se ne mangia uno all’80 per colpa di un controllo non eseguito bene.: perde su tutta la linea il confronto con Spalletti. Il suo Milan corre poco e maleintervento prodigioso a inizio secondo tempo su un bolide di Ibrahimovic. Sempre molto attento nelle uscite e bravo con i piedi.: ottima spinta sulla sua corsia di competenza.: sul gioco aereo è praticamente insuperabile.: il protagonista che non ti aspetti. Pulito e puntuale in ogni intervento, controlla bene Ibrahimovic.: si adatta a sinistra ma non ha quella facilità nella giocata che di solito mette in mostra. Attento in fase difensiva.: fa valere i muscoli ed è una diga. Sbaglia qualche uscita sanguinosa nel finale di gara.: più calci che giocate nel primo tempo. Arriva spesso in ritardo, sembra l’unica nota stonata di un’orchestra che suona all’unisono. (6,5: regia molto lucida, fa respirare la squadra con i suoi cambi di gioco)i suoi movimenti creano scompiglio. Nel primo tempo è un pericolo costante per il Milan. (: ma quanti km ha percorso questa sera? Uomo ovunque del Napoli, quantità e qualità di primissimo livello. Suo l’assist per Elmas. (: segna di testa, non propriamente il pezzo forte della casa. Il punto esclamativo su una prestazione sublime. ();lavoro eccezzionale per la squadra. Si sacrifica, fa salire i compagni e va vicino al gol in due Circostanze. (s.v): prepara la partita alla perfezione, giocando sulle difficoltà del Milan. L’aggancio in classifica è meritato.