Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante del Milan Ante Rebic dopo il problema accusato ieri nell'intervallo del match di Coppa Italia contro l'Inter - che non gli avrebbe permesso, come riferito da Pioli, di entrare in campo nel secondo tempo - hanno dato esito negativo.



LE ULTIME SU ROMAGNOLI E IBRA - Prosegue il lavoro degli infortunati a Milanello: Alessio Romagnoli nella giornata odierna ha partecipato alla partitella contro l'SSD Audace e continua il suo percorso verso il recupero. Zlatan Ibrahimovic sta meglio rispetto ai giorni scorsi e verrà valutato giorno per giorno.