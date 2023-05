Loftus-Cheek, mediano di 27 anni, piace al Milan ed è un esubero del Chelsea. I rossoneri sarebbero pronti a muoversi per il centrocampista inglese e anticipare la concorrenza di molte società interessate. Il centrale inglese, che ha il contratto fino al 30 giugno 2024, per passare in rossonero dovrà però accettare un’importante riduzione dello stipendio rispetto ai sette milioni che attualmente percepisce al Chelsea. Lo scrive il Corriere dello Sport.