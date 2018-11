Stefano Sensi per il Milan. E’ questa l’ultima idea di Leonardo per il centrocampo rossonero, ridotto all’osso dopo il ko di Lucas Biglia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, al momento non c’è stato nessun contatto, ma alla società milanista piace molto l’ex Cesena, utile sia come mezzala che come regista. Leonardo ci pensa.