Milan, nessun difensore meglio di Theo Hernandez in Europa

Theo Hernandez è tornato ad essere un giocatore determinante per il Milan di Stefano Pioli. Le ultime prestazioni fornite hanno rimesso l’accento su uno dei migliori interpreti nel nostro campionato di Serie A. Il gol decisivo siglato contro il Napoli (su assist di Leao) è l'ennesima dimostrazione di quanto il terzino sinistro sia ormai diventato un giocatore completo, nonché uno dei migliori nel suo ruolo. A confermarlo, sono i dati forniti dalla piattaforma Transfermarkt, che per l'appunto incoronano Theo Hernandez come il miglior difensore goleador nei principali 5 campionati europei dalla stagione 2019/2020, con ben 25 gol e 22 assist, in un totale di 151 partite.



