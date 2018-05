La stangata è arrivata e le parole dell'ad del Milan, Marco Fassone hanno lasciato intendere grande amarezza nei confronti della Uefa.



L'ad rossonero ha anche parlato di grave danno d'immagine ma dal club fanno sapere che il lavoro degli avvocati accennato da Fassone nel suo discorso non avrà come obiettivo quello di fare causa al massimo organismo europeo.



I legali rossoneri si occuperanno soltanto degli incartamenti della sentenza emessa dal board finanziario della Uefa per capire se esistono margini per fare ricorso.