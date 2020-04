Stanno per scorrere i titoli di coda nell'avventura di Giacomo Bonaventura al Milan. Salvo clamorosi colpi di scena, il contratto in scadenza a luglio non verrà rinnovato. Si chiude una storia lunga sei anni per volere di Ivan Gazidis che non ha ritenuto opportuno andare avanti con un centrocampista over 30 reduce da stagioni piuttosto travagliate a causa degli infortuni.



OFFERTA DEL TORINO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Torino ha alzato il pressing su Mino Raiola per il centrocampista marchigiano. Sul tavolo una bozza di offerta importante: 3 anni a 1,5 milioni più premi a salire. Il club granata prova ad anticipare la concorrenza che vede nella Roma l'avversario più agguerrito e volenteroso di cogliere una ghiotta opportunità a parametro zero. Sullo sfondo rimangono vive le idee che portano a Fiorentina e Lazio.