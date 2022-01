Niente risonanza per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, uscito al 28' della sfida contro la Juventus per un dolore al tendine d'Achille, non verrà sottoposto a nessuna visita medica. Verrà valutato alla ripresa degli allenamenti, prevista per mercoledì. ​Dietro al suo problema ci sarebbero anche le condizioni non ottimali del terreno di gioco di San Siro. Al momento è difficile dire se sarà disponibile per il derby contro l'Inter, in programma il weekend del 6 febbraio.