Sarà, soprattutto, la settimana dell'attacco. Quelli che iniziano domani saranno sette giorni che il Milan dedicherà allo sbarco di Olivier Giroud e al ritorno di Brahim Diaz. Ma dietro le quinte Maldini e Massara lavorano anche ad altri colpi. Come alla difesa dove, sistemato il riscatto di Tomori e il rinnovo di Calabria, si cerca un vice-Theo Hernandez. La trattativa con il Manchester United per Diogo Dalot resta complicata, motivo per cui i rossoneri hanno iniziato a guardarsi intorno.



NOME NUOVO - Il nome nuovo arriva dalla Francia. Trova conferma, infatti, l'indiscrezione lanciata da RMC Sport secondo cui il Milan è al lavoro per portare in Italia Fodé Ballo-Touré. Nato in Francia ma naturalizzato senegalese, è un terzino sinistro classe 1997. Cresciuto nelle giovanili del Psg, nel 2017 è approdato al Lille, con cui ha totalizzato 45 presenze in due stagioni. Dal 2019 veste la maglia del Monaco, con il quale ha disputato 57 partite. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la trattativa è già in una fase avanzata: si ragiona su un affare da 6 milioni di euro, per il giocatore pronto un quinquennale.